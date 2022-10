Negata sala del Campidoglio per convegno anti - gender | ' Associazioni scorrette e poco chiare'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilha negato ladella Protomoteca alorganizzato tra gli altri dal Family day previsto per domani 28 ottobre. Da quanto si apprende ilha declinato la ...

Da quanto si apprende il Campidoglio ha declinato la richiesta della sala inoltrata dal consigliere della Lega Fabrizio Santori facendo riferimento, tra l'altro, "al comportamento scorretto e poco chiaro" delle associazioni. A Roma il Campidoglio ha negato la sala della Protomoteca al convegno anti gender organizzato, tra gli altri, dal Family Day e previsto per il 28 ottobre. Il Comune ha declinato la richiesta della sala. Il Campidoglio ha negato la sala della Protomoteca al convegno anti gender organizzato tra gli altri dal Family day previsto per domani 28 ottobre.