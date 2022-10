Napoli show | battuti anche i Rangers 3-0 Inter a valanga sul Viktoria Plzen 4-0 si qualifica agli ottavi Gli altri risultati

Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Incocciati, ex: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieQuiIlsi presentava al match contro i Rangers senza particolari obiettivi, dal momento che la qualificazione alla seconda fase della Youth League era già diventata matematicamente ...Il Napoli batte nettamente anche i Rangers e ora sfiderà il Liverpool per mantenere il primato nel girone. Qualificata anche l'Inter che ha liquadato il Viktoria Plzen ...Contro i Rangers al Maradona va in scena l'ennesimo show stagionale della squadra di Spalletti. Il Napoli sa solo vincere in Champions League. E lo fa divertendosi e divertendo. Contro i Rangers allo ...