Napoli | serata da sogno per Simeone | parole da brividi per Spalletti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Unada incorniciare. Unavissuta da assoluto protagonista, una prestazione degna di una grande notte europea, condita poi da una straordinaria doppietta. Ladele di Giovanni, non poteva concludersi meglio. I partenopei, ancora imbattuti in questa edizione della Champions League, rimangono saldamente in testa al Gruppo A. Questa sera, a fare la differenza nel secco 3 a 0 rifilato ai Rangers di Glasgow, è stato proprio il cholito, che non dimenticherà questa partita tanto facilmente. Una partita che lo lega anche dal punto di vista emotivo, grazie ad un record adesso condiviso, con suo padre Diego, con la dinastia. Il Cholo ed il Cholito, sono infatti diventati gli unici due argentini a segnare 4 reti nelle prime 4 gare di ...

Ilvince la quinta partita su cinque in questa fase a gironi della UEFA Champions League 2022/... Protagonista dellaun grande Cholito Simeone con una fantastica doppietta nei primi 15 ...E proprio il Cholito è l'eroe della, con la doppietta che decide la partita. All'11' l'... Qui ilinizia a gestire la partita: Ndombele fa tremare la traversa, Raspadori sfiora un tris che ...Tillman 5: gli inserimenti non funzionano, i giocatori del Napoli lo divorano in velocità e fisicità (22' s.t. Arfield 5,5: poco e niente nel finale). Kent 5: sulla sinistra ha Di Lorenzo che spinge ...Il Napoli fa cinque su cinque in Champions League con il successo per 3-0 contro i Rangers. Il grande protagonista è Luciano Spalletti, bravo a rendere tutti protagonisti in questa macchina che funzio ...