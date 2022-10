Napoli-Rangers 3-0 | doppietta Simeone ed è festa grande allo stadio Maradona

si erano presentati per onore di firma al Maradona, la loro esperienza in Champions si ... in una partita che si è trasformata in un allenamento, è l'atteggiamento del. Sempre sul ...Ildi Spalletti ci mette 15' a liquidare la praticae ora, dopo il 3 - 0 agli scozzesi e la vittoria con lo stesso punteggio del Liverpool ...Dodicesima vittoria consecutiva per il Napoli, una striscia record di successi ... Il primo ringraziamento di Ostigard è proprio per Raspadori che ieri sera contro i Rangers è rimasto all'asciutto ...D'ora in avanti, quando per fornire un alibi a un calciatore nu poco muscio il vostro interlocutore vi dirà che «è perché gioca poco, gli serve ...