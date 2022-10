Napoli-Lobotka | fumata bianca per il rinnovo | accordo totale

, come Hamsik, lega la carriera alcon un contratto fino al 2027. Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...Il suo attuale contratto scade a giugno 2025È davvero tutto fatto per il rinnovo di. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, oggi la dirigenza delha ...ForzAzzurri.net - Stanislav Lobotka è pronto a prolungare la sua permanenza all'ombra del Vesuvio Il rinnovo di Stanislav Lobotka con il Napoli è ad un passo. La redazione ...Gennaro Montuori, ex capo tifoso, ora conduttore televisivo, ha commentato lo stato di grazie della compagine di Luciano Spalletti.