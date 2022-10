Naomi Cabral soffocata a mani nude durante il sesso | arrestato 35enne di Ardea

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 ottobre 2022). La droga, quella non c’entra. In 20 giorni di indagini è stata subito scartata la pista dell’overdose, e si è passati all’ipotesi di dell’omicidio volontario. Il tremendo accaduto del 5 ottobre scorso, con il ritrovamento in una camera d’albergo sul litorale didel corpo di, è riconducibile ad un vero e proprio soffocamento. La prostituta trans è stata picchiata e strangolata secondo gli inquirenti che si sono avvicendati sul caso, ricostruendo la dinamica. L’identità dell’per l’omicidio diLe prove ritrovate parlano di un rapporto sessuale troppo violento con un cliente. Oppure di una lite avvenuta per ragioni ancora ignote alla fine del rapporto sessuale. Ora, i carabinieri sono riusciti a far luce sulla drammatica ...