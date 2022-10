MOVIOLA – HJK-Roma | gol annullato a Cristante col Var | Volpato fuorigioco attivo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Episodio dain HJK-, sfida valida per la quinta giornata di Europa League. I giallorossi si vedono annullare un gol segnato da Bryancol Var per la posizione diattiva disfuggita al guardalinee: è evidente come il giovanissimo giallorosso ostacoli il portiere Hazard, dunque giusto non convalidare il vantaggio degli ospiti e si resta sullo 0-0. SportFace.

Calcio News 24

SintesiRoma 0 - 01 Calcio d'inizio 4 Pericolosi i ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Europa League 2022/23:Roma L'episodio chiave delladel match trae Roma, valido per la 5ª giornata della Europa League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Martins. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... Moviola HJK Roma: l’episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Europa League 2022/23: moviola HJK Roma L’episodio chiave della moviola del match tra HJK e Roma, valido per la 5ª giornata della Eur ...Alla Bolt Arena, il match valido per la 5ª giornata di Europa League 2022/2023 tra HJK e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla ...