MotoGP | nasce l’Agostini Fan Award | i tifosi potranno votare il miglior sorpasso della stagione

Con più di 40 milioni di appassionati che seguono la, il premio sarà sicuramente molto combattuto. I candidati sono: Aleix Espargaro, Fabio Quartararo, Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. L'...Un riconoscimento che verrà consegnato nel corso del FIMAwards, e che sarà intitolato ad una leggenda delle due ruote come Giacomo Agostini . Non poteva esserci firma più prestigiosa come ...Nuovo premio in Moto Gp: i fan voteranno il miglior sorpasso della passata stagione. Si chiamerà Agostini Fan Award ...La FIM ha istituito il premio Agostini Fan Award, che verrà aggiudicato al pilota di MotoGp autore del miglior sorpasso della stagione nella classe regina. Il riconoscimento, che prende il nome del pl ...