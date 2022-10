MotoGP | chi vincerà il premio Giacomo Agostini? Bagnaia e Bastianini sfidano Quartararo e Espargarò per il miglior sorpasso

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cresce l’attesa per il GP di Valencia 2022, ultima tappa del Mondialeche andrà in scena nel weekend del 4-6 novembre. Francescosi presenta con 23 punti di vantaggio su Fabioed è a un passo dalla conquista del titolo iridato, al centauro della Ducati basterà arrivare 14mo in caso di successo del francese per poter fare festa. Nella serata di gala che concluderà l’annata agonistica verrà assegnato anche ilufficiale per ildell’annata solare. Il riconoscimento è intitolato aed è assegnato dalla FIM ascoltando le preferenze del pubblico manifestate sui social. I QUATTRO SORPASSI IN LIZZA PER ILAleixad Assen, alla chicane finale: la ...