Mötley Crüe & Def Leppard annunciano il tour mondiale con un’unica data italiana

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo il grande successo dei concerti negli stadi nordamericani nell’estate 2022, con oltre 1,3 milioni di biglietti venduti, due delle due leggende più iconiche e celebrate del rock– Mötleye Defil nuovo2023. Prodotto da Live Nation, il nuovo elettrizzante “The World” vedrà le due band nuovamente co-headliner. L’unico concerto previsto in Italia sarà il 20 giugno 2023 al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro). La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10.00 di venerdì 28 ottobre 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei rispettivi punti vendita autorizzati. “Ci siamo divertiti moltissimo a suonare negli stadi neldi quest’estate in Nord ...

Bus per il concerto deie Def Leppard nel 2023 " raggiungi i concerti delle band all' Ippodromo SNAI San Siro di Milano il 20 giugno 2023 con un servizio bus affidabile ed economico . Previste partenze da ...