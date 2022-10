Mosca minaccia di abbattere satelliti occidentali | «Obiettivi legittimi se aiutano Kiev»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un alto funzionario del ministero degli Esteri russo, avverte l’Occidente che i suoicommerciali potrebbero diventaredella Russia. Konstantin Vorontsov, vicedirettore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo – citato da Reuters – si è rivolto agli Stati Uniti, alle Nazioni Unite e ai loro alleati dicendo che starebbero cercando di usare lo spazio per imporre il dominio occidentale e aiutare l’Ucraina nel conflitto in corso e che può rivelarsi «estremamente pericoloso». Perl’uso deiper supportareè «provocatorio». La capacità offensiva spaziale diNel corso del Primo Comitato dell’Onu Vorontsov ha specificato: «Le infrastrutture spaziali civili, anche quelle ...

