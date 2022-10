Mosca | mediazione Papa? Macron la chiede mentre vende armi

O pace e trattative e quindi, oppure forniture di armi e alimentazione continua del conflitto. Come queste due cose convivano in lui chiedeteglielo voi stessi. Lui vi è più vicino". . 27 ...... l'inviato del patriarca russo: "Possibile un incontro tra Kirill e il Papa, ma va preparato" Pinchas Goldschmidt, l'ex rabbino capo difuggito in Israele: "Con il Papa ho parlato dei ..."Scusi se rido, ma è impossibile reagire altrimenti vedendo Macron che da un lato tende una mano al Vaticano per una mediazione mentre con l'altra firma contratti per fornire armi a Kiev". (ANSA) ...CITTÀ DEL VATICANO. Dopo lo spiraglio aperto dal Cremlino per un dialogo con il Papa, la diplomazia della Santa Sede accelera i lavori per una possibile mediazione di pace - che magari coinvolga anche ...