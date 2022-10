Morto Jerry Lee Lewis | leggenda del Rock ‘n’ Roll | aveva 87 anni

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) –Leedel‘n’, èa 87nella sua casa di Memphis. Lo riporta il New York Post citando il sito Tmz., noto per successi come “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls of Fire”, ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammy alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards. È stato inserito nellaandHall of Fame nel 1986. L'articolo proviene da Italia Sera.

