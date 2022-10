Morti in incendio a Catanzaro | trovati 30mila in euro in contanti nell’appartamento

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Circainsono stati ridel quartiere Pistoia didistrutto da unnella notte tra il 21 e il 22 ottobre che ha provocato 3 vittime. Una quantificazione esatta, comunque, è difficile visto che il fuoco avrebbe bruciato parte del denaro. Non è chiaro, tra l’altro, dove le banconote fossero conservate, tanto da essere risparmiate in gran parte dal rogo che ha avvolto la casa al quinto piano di uno stabile Aterp di edilizia popolare. La notizia è trapelata da fonti vicine alle indagini che mirano ad accertare le cause delle fiamme nelle quali sono deceduti tre figli della famiglia che abitava l’appartamento. Quale sia la rilevanza del ritrovamento dovrà stabilirlo il pm della Procura di ...

... dove il velivolo era entrato in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto... Stando alle prime informazioni sia il pilota che il copilota sononello schianto. Inutili i ...Sarebbe stato l'urto della carena contro la costa della montagna a far precipitare nel primo pomeriggio di oggi il canadair 28 dei Vigili del Fuoco durante le attività di spegnimento dell'...Il velivolo era impegnato in un'operazione antincendio sull'Etna. Dopo l'urto con il costone l'esplosione in volo ...Il velivolo era impegnato nello operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo sul monte Calcinera. Un Canadair dei Vigili del Fuoco è precipitato schiantandosi sull’Etna, nella zona di Lingu ...