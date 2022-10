Morte Luana D' Orazio | titolari ditta patteggiano condanna

Il giudice per l'udienza preliminare Francesca Scarlatti di Prato ha accolto il patteggiamento su cui avevano concordato pubblica accusa e legali di due dei tre imputati per ladiD'Orazio, l'operaia di 22 anni deceduta mentre lavorava all'orditoio il 3 maggio del 2021. La sentenza commina 2 anni di reclusione perCoppini, titolare della dita in cui è ...Il giudice per l'udienza preliminare Francesca Scarlatti ha accolto il patteggiamento su cui avevano concordato pubblica accusa e legali di due dei tre imputati per ladiD'Orazio, l'operaia di 22 anni deceduta mentre lavorava in una ditta tessile a Montemurlo (Prato) il 3 maggio 2021. La sentenza commina 2 anni di reclusione perCoppini, titolare ...Morte di Luana D'Orazio, il pm accetta la richiesta di patteggiamento a 2 anni di Luca Serranò Ore decisive in attesa della sentenza per la vicenda… Leggi ...Il giudice per l'udienza preliminare Francesca Scarlatti di Prato ha accolto il patteggiamento su cui avevano concordato pubblica accusa e legali di due dei tre imputati per la morte di Luana D'Orazio ...