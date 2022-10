Mortaruolo vicino ai lavoratori dalla Comunità Montana | “Vicenda surreale”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Consigliere regionale del PD, Erasmomanifesta la propria vicinanza aidelladel Taburno, ormai da 15 mesi senza stipendio e alle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil che si stanno attivando per la risoluzione dell’annosa questione. “Esprimo la mia più totale e convinta solidarietà ai dipendenti idraulico-forestali in forza all’Ente Montano – sottolinea– per unaa trattiche li sta vedendo protagonisti loro malgrado. Condivido l’intenzione di richiedere un nuovo, urgente incontro al Prefetto, al quale rivolgo anche il mio accorato appello affinché si possa procedere quanto prima all’apertura di un tavolo di confronto per chiudere in maniera definitiva la vertenza. ...