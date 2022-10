Monza | Paolo Mari ferito ad Assago | annuncio di Galliani | ecco come sta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il difensore delPabloè stato vittima di un accoltellamento nella provincia di Milano.le sue condizioni. Attimi di vero e proprio terrore in provincia di Milano, dove un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone. La vicenda ha avuto luogo in un centro commerciale di, vicino Milano, e purtroppo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Questure sul web

Tra i feriti anche Pablo Marì, difensore spagnolo del, raggiunto da un fendente che non ... Il caso è affidato al pmStorari. Nelle prossime ore il magistrato, che si è recato sul luogo in ...Pablo Marì, difensore spagnolo al suo primo anno al, è tra le persone accoltellate nel tardo ... Il caso è affidato al pmStorari. Nelle prossime ore il magistrato, che si è recato sul luogo ... Questura Monza e Brianza: convegno “Investigare 4.0” - il Vice Capo della Polizia di Stato e le nuove frontiere delle investigazioni Tra i feriti Paolo Mari, difensore del Monza. Non è chiaro se sia stata una lite o il gesto di uno squilibrato.L'applicazione degli adesivi gialli proseguirà per 30 giorni: trascorso tale periodo di "ammonimento" si passerà all'applicazione degli adesivi rossi, con successiva procedura di sanzionamento.