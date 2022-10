Monza | Pablo Marì accoltellato in un centro commerciale | «Ho visto un altro morire al posto mio»

(Di giovedì 27 ottobre 2022), difensore delè tra i cinque aggrediti da un uomo in uncon un coltelloè stato vittima di un’aggressione con un coltello in undi Assago. Oltre a lui, quattro persone sono rimaste ferite. L’aggressore è un 46enne che, secondo quanto riferito dai carabinieri, è stato fermato e che avrebbe ferito le sue vittime, due ricoverate in condizioni gravi, con un’arma bianca. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il calciatore sarebbe al momento ricoverato in codice rosso in ospedale, intanto una delle vittime è deceduta. Il calciatore è stato visitato dall’ad del, Adriano Galliani che ha commentato uscito dall’ospedale: «Purtroppo ho ...

Il dolore improvviso, un forte crampo alla schiena, poi il coltello che colpisce ancora. È rimasto coscienteMarì , il giocatore delaccoltellato alle spalle nel Carrefour di Milanofiori insieme ad altre cinque persone. È Adriano Galliani , amministratore delegato della squadra in cui gioca il ...Il difensore delMarì è tra i feriti dell'aggressione al centro commerciale di Assago, a due passi dal Forum, avvenuta nella serata di giovedì 27 ottobre a opera di un uomo di 46 anni (Il bilancio è di 1 ...Milano - Il calciatore professionista Pablo Mari, che è stato ferito in un attacco di coltello in un centro commerciale di Milano, non è in pericolo di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...