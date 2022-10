Monte Porzio Catone Il 1° Novembre visita a Villa Mondragone “Gioiello incastonato tra arte e scienza del XVI secolo” solo con prenotazione

CastelliNotizie.it

... negli anni , sfruttando il periodo di Halloween,è diventato un vero e proprio spettacolo molto popolare tanto da aver conquistato il patrocino del comune diCatone e Colonna ed essere ...Le segnalazioni durante la notte Come già precisato, le segnalazioni sono arrivate anche dai Castelli Romani, dunque da Frascati, Marino eCatone. Sempre l'INGV informa che l' epicentro ... A Monte Porzio è tutto pronto per “Catone DiVino”: 22 e 23 ottobre degustazioni, musica e buon cibo MONTE PORZIO CATONE (attualità) - Iniziativa organizzata dalla DMO Castelli Romani per il 1 novembre ilmamilio.it - nota stampa Il 1° novembre, in mattinata, la DMO ha organizzato una visita ...MONTE PORZIO CATONE (eventi) - Diversi esponenti del partito di maggioranza sono stati accolti all'evento enogastronomico del weekend. Protagonisti la Angelilli, Ghera e Milani Ilmamilio.it - nota st ...