filodirettomonreale.it

... ci sono anche le firme dei vescovi di Milano,, Novara, Palermo e del cardinale vicario di ... dopo oltre 30 anni, trasferirmi da Roma a Palermo in una casa religiosa e non dire più...E se per direci vorranno le autorizzazioni, prima di avviare il bando di interesse per un ... Direttore del Museo Diocesano die Consulente alla Cultura per il Comune di Bagheria, ha ... Monreale: messa in sicurezza di Piazzale Florio, eliminato il rischio caduta dei grossi rami ACIREALE, 15 ottobre – E’ amara la trasferta del PalaVolcan per il Monreale calcio a 5, che torna a casa con una sconfitta sul groppone sulla quale dovrà tanto recriminare. Finisce 4-3 per i padroni d ..."Le azioni liturgiche compiute da padre Giuseppe Galliano, anche in luoghi diversi dagli edifici di culto, avvengono in violazione delle norme canoniche e delle disposizioni della competente autorità ...