Mondiale in Qatar | la Germania trema | c’è una pessima notizia!

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Arrivano brutte notizie per la nazionale maschile dellain vista del prossimo, importantissimo impegno ai mondiali in. Le condizioni fisiche del portierone del Bayern Monaco, Manuel Neuer infatti preoccupano l’intera delegazione. L’esperto numero uno infatti è fermo da 3 settimane per un problema alla spalla destra. Come riportato da Sport Bild, Manuel Neuer rischia di alzare bandiera bianca per la coppa del mondo. Si sarebbe ripresentato oggi in allenamento per testare le sue condizioni ma, dopo soli dieci minuti è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Manuel Neuermondialisenza capitano, chi pronto a sostituirlo? Benché la possibile assenza dell’esperto estremo difensore e, storico portiere della nazionale possa pesare all’interno dello spogliatoio, la ...