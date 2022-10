MODÀ | il nuovo singolo inedito “FINISCE SEMPRE COSÌ” | le date del tour

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo l’annuncio delche li vedrà protagonisti nel 2023 per la prima volta nei Teatri Italiani accompagnati dall’orchestra, i MODA’ hanno ancora delle sorprese in serbo per il loro pubblico.Sarà disponibile, infatti, da venerdì 28 ottobrein tutti gli store digitali “”, il branoche anticipa l’uscita di “BUONA FORTUNA – PARTE TERZA”, l’album atteso per il prossimo 11 novembre (prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services). “L’amore èprotagonista nella nostra musicacome nella nostra vita – raccontano i MODA’ – e “cosi” è la fotografia della pazzia provocata dall’amore, la storia di un uomo che per la prima volta si ritrova innamorato follemente, ...