Militare spara al comandante e si barrica in caserma | ignote le condizioni della vittima

Un carabiniere ha sparato, ferendo in modo molto grave, il proprio comandante di stazione ad Asso (Como). Ilsi è poi asserragliato in caserma. Lo stabile ora è circondato dai militari nel tentativo di convincerlo a uscire. In convalescenza per diversi mesi, perché affetto da problemi di disagio ...Undell'arma si è barricato nella caserma di Asso, in provincia di Como, dopo aver sparato contro il Comandante di stazione con la propria pistola d'ordinanza. Al momento i due militari sono ...Il presunto omicida, padre di tre figli, si è barricato nella caserma di Asso. L’area è stata blindata, mentre il magistrato sta trattando la sua resa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...