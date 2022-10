Milano | uomo accoltella persone in centro commerciale | un morto e 5 feriti

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una persona è morta e 5 sono rimaste ferite in un'aggressione con coltello che ha avuto luogo neldi Assago (), in viafiori (LE FOTO). Undi 46 anni, che avrebbe disturbi psichici, è stato fermato dalle Forze dell'ordine ed è stato consegnato ai Carabinieri di Corsico. La vittima sarebbe un dipendente Carrefour. Isono stati colpiti da un'arma bianca: si parla di lesioni da armi da taglio. Tra di loro c'è anche il calciatore del Monza Pablo Marí, trasportato all'ospedale Niguarda di, cosciente e non in gravi condizioni. Qui, dovrebbe essere raggiunto dall'amministratore delegato del club, Adriano Galliani, e dal tecnico, Raffaele Palladino. Allo stato si esclude un atto terroristico. Sul posto sono intervenuti ...