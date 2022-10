Milano | uomo accoltella 5 persone in centro commerciale | tre sono in gravi condizioni

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cinquerimaste ferite in un'aggressione che ha avuto luogo neldi Assago (), in viafiori. Undi 46 anni è stato fermato dalle Forze dell'ordine. I feriti, di cui trein, tanto da aver richiesto l'intervento dell'elisoccorso, sarebbero stati colpiti da un'arma bianca: si parla di lesioni da armi da taglio. Tra di loro c'è anche il calciatore del Monza Pablo Mari. Al momento, non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma - secondo quanto riferito dagli investigatori - allo stato si esclude un atto terroristico. Quattro pazientivalutati sul posto dal personale di Areu, l'agenzia regionale emergenza ...

