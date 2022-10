Milano | uomo accoltella 5 persone in centro commerciale Feriti gravi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cinquesono rimaste ferite in un’aggressione che ha avuto luogo neldi Assago (), in viafiori, da parte di unche, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato bloccato. I, le cui condizioni sono, tanto da aver richiesto l’intervento dell’elisoccorso, sarebbero stati colpiti da un’arma bianca. I militari stanno ricostruendo la dinamica. Al momento, non è chiara la dinamica. L’intervento dei soccorritori è ancora in corso: sul posto ci sono i carabinieri e sei ambulanze del 118. Secondo i soccorritori tra ici sarebbero quattro uomini, tre dei quali giovani – di 28, 30 e 40 anni – e un anziano di 80. Per uno di loro, il più grave, è stato chiesto l’intervento ...

Cinque persone sono rimaste ferite in un'aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago (), in via Milanofiori, da parte di unche, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato bloccato. I feriti, le cui condizioni sono gravi, tanto da aver richiesto l'intervento dell'...Aggressione choc aal centro commerciale di Assago, in via Milanofiori: stando alle prime informazioni unavrebbe accoltellato cinque persone. Il bilancio sarebbe per ora di quattro feriti, di cui uno grave. ...Cinque persone sono rimaste ferite in un'aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori ...Un uomo ha accoltellato cinque persone al Carrefour di Milanofiori ad Assago, alle porte di Milano: intervenuto l'elisoccorso ...