Milano | La Russa | ' prevenzione diventi ogni giorno più forte'

È un episodio di una gravità inaudita, che testimonia in maniera lampante come ae nel suo hinterland si sia ormai oltrepassato ogni limite ", ha dichiarato Romano La, assessore alla ...... che testimonia in maniera lampante come ae nel suo hinterland si sia ormai oltrepassato ogni limite". Così l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La, commentando l'...