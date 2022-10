Milano | Casini Lega Serie A | ' aggressione ci lascia sgomenti | massima vicinanza a feriti'

(Di giovedì 27 ottobre 2022), 27 ott. (Adnkronos) - "La folleaccaduta in un centro commerciale nei pressi dici, in attesa di notizie certe esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia della vittima e ladel mondo del calcio agli altri, tra i quali un calciatore del Monza". Così il presidente dellaA, Lorenzo, commentando l'avvenuta stasera all'interno del centro commercialefiori di Assago, nel milanese.

Pablo Marì, Casini: "La folle aggressione ci lascia sgomenti" Milano, 27 ott. (Adnkronos ... Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commentando l'aggressione avvenuta stasera all'interno del centro commerciale Milanofiori di Assago, nel milanese.