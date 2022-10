Milano | Carrefour | ' addolorati per nostro dipendente | siamo in contatto con famiglia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022), 27 ott. (Adnkronos) - "profondamentenell'apprendere del decesso di unin seguito all'aggressione verificatasi oggi nell'Ipermercatodi Assago. Ci stringiamo attorno alla sua, con cuiinper esprimere ilcordoglio". Lo scrive in una nota Christophe Rabatel, ceo diItalia. "vicini alle famiglie delle altre vittime coinvolte -aggiunge-. Da parte nostraa completa disposizione delle autorità competenti e faremo tutto quanto sia nelle nostre facoltà per permettere loro di svolgere il loro lavoro e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Episodi del genere non dovrebbero ...