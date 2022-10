Milano | al liceo Brera arrivano i bagni no gender | “Siamo una scuola fluida”

Corriere Milano

Sono venuta due volte a, la prima sono scappata. Non ero pronta. Poi sono tornata e mi sono ... Costantino era il rappresentante del'Meli', in un periodo complicato e nei giorni dell'...... Teatro Donizzetti di Bergamo, Teatro Coccia di Novara, Sala Verdi del Conservatorio di, ...gli studi pianistici presso la scuola "Filarmonica di Villadossola" per poi proseguire presso il "... Milano, gli studenti del Liceo Volta contro la settimana corta: no alla scuola chiusa di sabato, troppi disagi Al liceo artistico Brera, a Milano, arrivano i bagni no gender. Colori sgargianti e murales, questa scuola fa dell’inclusività il proprio marchio distintivo. E così il cartello con gli omini ...E infatti è una realtà che purtroppo si ripete in molte altre scuole della capitale, e in grandi città come Milano e Napoli ... viene chiamato a una supplenza di lettere e latino in un liceo ...