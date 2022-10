Milan | Giroud non basta | ecco il nuovo centravanti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Gli obiettivi futuri fuori-campo sono quello di ridurre il debito, aumentare le entrate e puntare a giovani di talento. Ilcontinua nella sua linea, anche col passaggio da Elliott a RedBird. Profili verdi e di prospettiva, in piena filosofia. Per il reparto offensivo, si pensa ad Armando Broja, classe 2001 nato in Inghilterra ma di passaporto albanese. Ilne ha già parlato con il Chelsea, che lo valuta sui 35 milioni e sta ragionando sul da farsi. Altro profilo seguito è quello dello svizzero Noah Okafor, 2000 del Salisburgo (che alla squadra di Pioli ha pure segnato al debutto stagionale in Champions, nel match finito per 1-1). Il suo contratto con gli austriaci scade nel 2024 e c'è da battere la forte concorrenza del Leeds. Occhi anche su David del Lille Quindi, c'è Jonathan David, 22 anni, canadese del ...

voto 8,5 : Un bel passo in avanti, in vista dell'ultima, delicata, sfida con il Salisburgo , ... Ottimo anche, finalmente in gol: una punta che porta certezze sia in fase di non possesso, ...Perché a seconda che l'attacco sia guidato dall'uno o dall'altro, ilsviluppa una fase difensiva diversa.è un centravanti classico, per lo più uomo d'area, terminale naturale dell'...Nelle ultime partite di Champions il Milan di Pioli va a segno con i suoi giovani più promettenti, da Leao a Saelemaekers passando per Pobega ...Con la goleada di Zagabria, il Milan ha iscritto altri nomi sul registro dei marcatori rossoneri in Champions League nella stagione corrente. I goleador rossoneri nella massima competizione ...