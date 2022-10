Milan | da Zagabria la conferma | dietro Tonali-Bennacer il vuoto Kessié ha danneggiato due realtà

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il Presidente non se la passa bene. Intendiamoci, Barcellona è una bellissima città e il Barcellona un club storico, l'ingaggio...

...00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - Copenaghen 3 - 0 21:00 Dinamo0 - 4 ......00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - Copenaghen 3 - 0 21:00 Dinamo0 - 4 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dopo il successo sulla Dinamo Zagabria in Champions League, il Milan si trova adesso ad un punto dall'accesso agli ottavi. La straripante vittoria europea ...