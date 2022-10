Migranti | l’altolà di Piantedosi alle Ong Oggi il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Immigrazione e ordine pubblico sono aldel giorno delnazionale dele dellaconvocato per12 dal ministro dell’Interno Matteo. Ci si aspetta che dal vertice, al quale secondo quanto emerso partecipano anche Guardia costiera e Servizi, escano le prime misure da portare in Consiglio dei ministri.riunisce ildele della«Faremo una carrellata su vari punti aldel giorno, ma per quanto riguarda ladei cittadini io proverò a condividere, con le forze di polizia, le esperienze maturate, come prefetto, in sedi ...