Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | lei si sbottona | ' Tutto è possibile' Cos' ha detto del ritorno di fiamma

è possibilista. Con due matrimoni (quasi) alle spalle, la conduttrice di Striscia la Notizia ha imparato a non giudicare troppo frettolosamente un amore e a centellinare i 'per ...in estrema difficoltà. Si confessa con i suoi follower: questa posizione proprio non le piace. Abbiamo conosciutoquando ha deciso di posare per la pubblicità di intimo ...Michelle Hunziker è possibilista. Con due matrimoni (quasi) alle spalle, la conduttrice di Striscia la Notizia ha imparato a non giudicare troppo frettolosamente un amore e a ...In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Michelle Hunziker ha svelato il suo segreto per combattere il tempo che passa. La bionda showgirl elvetica osserva una dieta scrupolosa, si dedica alle ...