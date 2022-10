Meteo – Il meteorologo Bernardi | “Un cambiamento nel Paese | ma solo dopo il ponte di Ognissanti”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Più che tendenti a valori invernali quelle che stanno andando di scena in questi giorni sono temperature simil “infernali”. Una sola consonante contraddistingue i due vocaboli considerati per definire i valori delle temperature di questi giorni ma è una consonante che sta facendo la differenza nella scelta dell’aggettivo da utilizzare per definire il clima di questi giorni. Giornate da tanto, troppo tempo insolitamente calde per il periodo e per di più accompagnate da una preoccupante siccità stanno rendendo surreale finanche il fenomeno del foliage notoriamente impostato su di un clima molto più freddo. Ben 10 gradi in più rispetto alla norma e la pressoché totale assenza di precipitazioni stanno rendendo, insomma, l’autunno di quest’anno più un prolungamento dell’estate che il gancio alla stagione più fredda dell’anno. Ma quando arriverà il tanto atteso ...