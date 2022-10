Meteo Halloween e Ognissanti | ondata di caldo anomalo | le previsioni

(Di giovedì 27 ottobre 2022). Quest’anno l’estate sembra recidiva, non ne vuole proprio saper di cedere il passo alle nuove stagioni. L’autunno, dopo qualche giorno di timida comparsa, è definitivamente sparito. Le temperature sono ancora le più alte di sempre nella media di questi giorni in comparazione con gli anni passati. E anche le zanzare pare che quest’anno ce le porteremo dietro fino a dicembre. Sono tutti segnali che parlano chiaramente la lingua del surriscaldamento globale e della crisi ambientale che incombe in modo sempre più pressante sull’intera umanità.Lazio, arriva la ”Novembrata” con, afa e zanzare: leper i prossimi giorniperPer coloro che programmeranno qualche giorno di vacanza per il ...

Previsioniper i prossimi giorni: la tendenza fino adweekend - Nell'ultimo fine settimana del mese saremo ancora in compagnia di un vasto e robusto promontorio d'alta ...L'anticiclone africano dominerà l'Europa durante il ponte di Ognissanti. L'ultimo giorno di ottobre, quando si festeggerà, questo campo di alta pressione causerà anomalie termiche eccezionali - fino a 12 gradi in più rispetto ai valori climatici del periodo - dal Marocco alla Finlandia, con un picco tra ...Per Halloween e il ponte di Ognissanti situazione meteo ancora bloccata: tempo stabile e clima eccezionalmente mite per la stagione. La tendenza ...Halloween sta per arrivare e potreste dunque voler dare un'occhiata ad alcuni giochi gratuiti disponibili sul Play Store di Google. Halloween è alle porte e si inizia a respirare l'atmosfera "spooky" ...