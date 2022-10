Memo Remigi Licenziato In Tronco | Offesa La Dignità Di Jessica Morlacchi!

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Oggi è un altro giorno:, durante la presentazione degli ospiti, ha toccato il lato b aMorlacchi. Il web è insorto e subito la trasmissione ha deciso di prendere provvedimenti contro di lui… Ad Oggi è un altro giorno, il programma televisivo da Serena Bortone, c’è stata una pagina di televisione piuttosto imbarazzante che naturalmente ha fatto molto discutere. Il cantanteha infatti toccato in maniera piuttosto evidente il fondoschiena diMorlacchi, proprio in diretta televisiva. La leader dei Gazosa è stata ovviamente infastidita dal gesto e, ora,è stato sospeso. Oggi è un altro giorno:ha palpeggiato in diretta...

ha rilasciato alcune dichiarazioni a FanPage.it prima ancora di apprendere la sua sospensione da Oggi è un altro giorno , la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. Quest'ultima ...Leggi anche Chi è, il cantante sospeso dalla Rai per la "palpata" a Jessica Morlacchi Tornerà in pubblico ma questa volta in programmi televisivi . Nel 2013 è a "The Voice of Italy", ma ..."Contratto risolto". Memo Remigi non sarà più tra gli ospiti fissi - i cosiddetti "affetti stabili" - di Serena ...Ciò che c'è da sapere su Memo Remigi, dalla biografia, la vita privata e la carriera fino a Ballando con le stelle.