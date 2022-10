Memo Remigi e la palpatina a Jessica Morlacchi | «Gesto innocente e scherzoso | fatto altre volte La Rai mi ha licenziato in diretta»

(Di giovedì 27 ottobre 2022)si difende dalle accuse che gli sono piovute addosso nelle ultime ore circa lasul sedere di, e che hanno portato la Rai a risolvere il suo contratto allontanandolo definitivamente da Oggi è un Altro Giorno. Sia con un intervento in radio, a La Zanzara, sia con un post dal suo profilo Facebook, ha chiarito la propria posizione, scusandosi ma non troppo. “In relazione a quanto comunicato dalla conduttrice Serena Bortone nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” ritengo necessario rispondere quanto segue. Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità die di tutti i telespettatori e telespettatrici.sì mi scuso con ...

In queste ore è esploso il caso, volto storico del programma " Oggi è un altro giorno" , e del gesto vergognoso compiuto ai danni della collega e cantante Jessica Morlacchi.si è reso colpevole di aver ...Il cantanteè stato cacciato dalla Rai dopo l'episodio del palpeggiamento ai danni di Jessica Morlacchi. Il fatto è successo in diretta, durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai 1. Il ...Memo Remigi si difende dalle accuse che gli sono piovute addosso nelle ultime ore circa la palpatina sul sedere di Jessica Morlacchi, e che hanno portato la Rai a risolvere il suo contratto allontanan ...Dopo il palpeggiamento di Memo Remigi ai danni di Jessica Morlacchi, il cantante ha parlato di "gesto scherzoso e innocente" ma la Rai non ha cambiato idea ...