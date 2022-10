Memo Remigi allontanato da “Oggi è un altro giorno” dopo i palpeggiamenti a Morlacchi | VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono stati momenti di imbarazzo e di indignazione quelli vissuti durante il talk pomeridiano di Rai1 “è un”, condotto da Serena Bortone. Il motivo? Iin diretta del cantante 84ennealla 35enne leader dei Gazosa Jessica, entrambi ospiti fissi del programma. All’inizio della puntata di, la conduttrice Serena Bortone ha annunciato di averdalla sua trasmissione il cantante e ha spiegato: “Da lunedìnon fa più parte del nostro gruppo di lavoro.in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in ...

È finita come tutti si aspettavano:è stato sospeso da Oggi è un altro giorno . Tutto è cominciato venerdì scorso, qualche una spettatrice molto attenta ha scritto questo tweet (correlato da un video di 20 secondi): "...'Da lunedìnon fa più parte del nostro gruppo di lavoro.in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per ...Ora è ospite fissa da Serena Bortone nella trasmissione Rai "Oggi è un altro giorno", dove oggi è stata vittima di molestie in diretta tv da parte del cantante Memo Remigi. Appassionata di musica sin ...La mano di Memo Remigi scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi, una molestia in diretta su Rai1. Ad annunciarlo Dagospia, trovando conferma ...