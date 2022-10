Memo Remigi accusato di molestie su Jessica Morlacchi a Oggi è Un Altro giorno | la replica | “Gesto involontario”

(Di giovedì 27 ottobre 2022)è statodinei confronti didurante una puntata diè Un. L’episodio ha avuto luogo durante la puntata andata in onda venerdì 21 ottobre, quando il cantante 83enne è stato immortalato mentre palpeggiava in direttadi: cos’è successo Ilè stato ben visibile alle telecamere: inizialmenteha cinto il fianco della, ma la sua mano si è spostata poi sul fondoschiena infastidendo l’ex cantante dei Gazosa, che gli ha schiaffeggiato la mano per ...

Nel corso della puntata di 'Oggi è un altro giorno' dello scorso 21 ottobre il cantautore 83enne avrebbe toccato il fondoschiena all'ex leader dei Gazosa. Ora sarebbe stato ...Bufera sul programma esospeso. Il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone è finito al centro delle cronache per un episodio avvenuto in diretta tv nella puntata in onda venerdì 21 ottobre 2022. ...Memo Remigi fuori da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone per quanto fatto a Jessica Morlacchi: ecosa è successo e il video ...Nel corso della puntata di 'Oggi è un altro giorno' dello scorso 21 ottobre il cantautore 83enne avrebbe toccato il fondoschiena all'ex leader dei Gazosa. Ora sarebbe stato sospeso ...