Meloni | “Sarà il governo di tutti gli italiani” Lo studio Demopolis | ha la fiducia del 44% degli elettori

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Oggi inizia nostra sfida per risollevare l’Italia e ridare speranza e certezze a milioni di cittadini.ildigli: lavoreremo per difendere i diritti di ciascuno e affinché il popolo sia unito. Insieme restituiremo orgoglio, forza e visione alla Nazione”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giorgia. Il 44%esprime oggiin Giorgia: è il dato che emerge dal sondaggio realizzato dall’Istituto, dopo la nascita del nuovo. Il giudizio positivo nella Presidente del Consiglio risulta di 5 punti superiore rispetto al gradimento complessivo, il 39%, espresso dai cittadini sulla compagine di Ministri che compongono ...