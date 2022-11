Meloni | restrizioni e dati…

Leggi su butac

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ci avete segnalato una frase pronunciata da Giorgianel suo primo discorso al Parlamento. Questa: L’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero Occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche; nonostante questo, è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi. Qualcosa decisamente non ha funzionato e, dunque, voglio dire, fin d’ora, che non replicheremo in nessun caso quel modello. Ma in realtà, se guardiamo le varie dashboard che ci offre la rete, le cose non sono proprio come ci vengono raccontate. Senza far troppa fatica, ad esempio, basta andare su World Meters e verificare la tabella dedicata. Se metto i numeri in ordine usando la colonna del numero di casi per milione di abitanti, limitando la ricerca alla sola Europa, ci sono stati più casi, in ...