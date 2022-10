Meloni e la prima sfida energetica |  tra un mese stop al petrolio russo

Uno dei primi colloqui da neo premierlo ha avuto con il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al - Sisi, nel quale si è auspicato da parte dellaministra un rafforzamento della ...Ma per Putin l'Occidente è un conglomerato complesso, senza alcuna unione; per questo, 'o poi,... Guerra Ucraina,sente Stoltenberg: 'L'Italia è un alleato chiave' E mentre Putin attacca, ...Letta ha giudicato sconcertanti le prime mosse del governo a cominciare dal contante. Renzi e Calenda hanno già un piede a destra e quindi i democratici non vogliono perdere tempo ...La Bce di Christine Lagarde tira dritto nella sua lotta contro l'inflazione dell'area euro, sfoderando il terzo rialzo consecutivo dei tassi, e il secondo ...