Meloni da oggi dovrà gestire tre maggioranze e 4 opposizioni

ha fatto riferimento quindi all'"emergenza, immediata che ci impegna: penso che occorra ... Berlusconi ha ricordato, di fatto, di aver 'sdoganato', in particolare, chisi trova alla guida di ...I distinguo di Romeo (Lega) che chiede "coesione", e per l'Ucraina propone una conferenza con Parigi e Berlino ROMA - Dadovrà gestire tre maggioranze e fronteggiare quattro opposizioni. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...