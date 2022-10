MedFilm Festival | il Cinema del Mediterraneo a Roma dal 3 al 13 novembre

(Di giovedì 27 ottobre 2022)3/132022 XXVIII edizione 65 film, incontri con gli autori più importanti dell’area del, meeting professionali, masterclass, meventi letterari. Dal 3 al 13torna il, il primo e unico eventotografico italiano dedicato alletografie delche per undici giorni guarderà ai temi cruciali dell’oggi attraverso il. Come nella bella immagine del, opera del videoartista Gianluca Abbate, questa edizione sarà un tuffo coraggioso nel, unico Ospite d’Onore del, protagonista assoluto con la sua identità sfaccettata, la sua ...

5 film, incontri con gli autori più importanti dell'area del Mediterraneo, meeting professionali, masterclass, eventi letterari. Dal 3 al 13 novembre torna il, il primo e unico evento cinematografico italiano dedicato alle cinematografie del Mediterraneo che per undici giorni guarderà ai temi cruciali dell'oggi attraverso il Cinema. Come ...... con queste parole che descrivono la locandina 2022, opera del videoartista Gianluca Abbate, Ginella Vocca, presidente fondatrice e direttrice artistica del, ha presentato la XXVIII ...(di Valentina Maresca) (ANSAmed) - ROMA, 27 OTT - "Un tuffo senza rete in un mare dalla grande profondità": con queste parole che descrivono la locandina 2022, opera del videoartista Gianluca Abbate, ...Oltre ai cookies necessari, con il tuo consenso, potremmo utilizzare cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti p ...