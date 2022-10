(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un computer cancella i dati, l'uomo non dimentica mai. L'uomo si emoziona: ride, piange, sogna. E' questo il grandedegli essere umani. Parte, per la prima volta, una grande campagna di comunicazione corale di RTL 102.5, RADIOFRECCIA E RADIO ZETA per comunicare la forza e ildellabasata proprio su questo concetto. Il Gruppo RTL 102.5, che conta 8,7 milioni di ascolti nel giorno medio confermandosi leader assoluto, vuole celebrare ildegli essere umani con tutti i volti degli speaker. Adesso il Gruppo RTL 102.5 dà il via al secondo step della campagna. Per la prima volta, infatti, le tre emittenti del gruppo si uniscono e, insieme, celebrano i valori della, che è sicuramente il new media che rappresenta la più evoluta forma di programmazione radiofonica, ...

Panorama

'In questo secondo step, RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta fanno sistema - commenta, marketing e comunicazione del gruppo RTL 102.5 - e realizzare questa seconda fase della campagna ..."In questo secondo step, RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta fanno sistema " commenta, marketing e comunicazione del gruppo RTL 102.5 " e realizzare questa seconda fase della campagna ... Marta Suraci: «Il potere sta nella radiovisione» Un computer cancella i dati, l'uomo non dimentica mai. L'uomo si emoziona: ride, piange, sogna. E' questo il grande potere degli essere umani. Parte, per la prima volta, una grande campagna di ...Rtl 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta per la prima volta insieme in una campagna corale («Il potere di essere umani») per comunicare ...