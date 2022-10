Margherita Panizon | «Il documentario è la mia forma di liberazione»

Il Piccolo

... il progetto di trasformarlo in un lungometraggio c'è, ma va molto trasformato perché questo tipo di linguaggio non si presta per una lunga durata.' Come le lumache di. ...... Roma TITOLI IN PROGRAMMA Pinned Into a Dress (20') di Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas Albertine Where Are You (Miglior regia, 20') di Maria Guidone Come le lumache (19') di... “Come le lumache”, al Festival del cinema di Venezia il primo film triestino interamente girato in Val Rosand…