Marcia su Roma | striscione e gigantografia Mussolini al Colosseo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unocon su scritto “100 anni dopo lacontinua” e accompagnato dalladi Benitoe’ stato esposto nella tarda serata di oggi al, al centro di. Sul posto le forze dell’ordine per rimuovere l’immagine. Un altrocon su scritto “28-X-2022 sappiamo come va a finire” è stato esposto dagli antifascisti a pochi passi dal, al centro di. Accanto allouna foto di Benitocapovolta, a ricordare i fatti di piazzale Loreto. Poco dopo l’immagine è stata raddrizzata e accompagnata da un altro, a coprire il precedente, con la scritta “100 anni dopo, la...

A cento anni dallasunon è soltanto utile, per non dire indispensabile, ricordare quell'atto eversivo che, di fatto, determinò la nascita del Governo Mussolini ed evidenziò l'estrema debolezza di Vittorio ...Sin dalla 'su' il fondatore del Partito Popolare considerava un pericolo l'ascesa di Benito Mussolini. La sua opposizione era motivata dalla stessa fedeltà alla Chiesa. Al congresso del 1923 prevalse ...Due striscioni, prima uno contro la Marcia su Roma e contro Mussolini, poi uno a favore, sono comparsi giovedì sera su un ponte a due passi dal Colosseo, a Roma, proprio alla vigilia del centenario ...Alcuni manifesti abusivi per celebrare l'anniversario della Marcia su Roma sono apparsi nella notte per le strade della Capitale. I manifesti sono stati subito rimossi grazie all'intervento del Campid ...