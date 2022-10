Marcia su Roma | nella Capitale spuntano manifesti celebrativi per i 100 anni | rimossi Segre | “Fu l’inizio della sciagura più grande”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Alla vigilia dei 100dallasusono apparsi alcuniper festeggiare l’evento simbolo deldittatura fascista. Il sindaco Roberto Gualtieri ha ordinato subito la rimozione dei cartelli, ricordando che la città “è e sarà sempre antifascista“. La senatrice a vita Liliana, sopravvissuta e testimoneShoah, ha sottolineato in una nota che il 28 ottobre è “una data funestastoria italiana, che segnapiùstoria nazionale del secolo scorso”.ha anche preparato un discorso che sarà letto in apertura ...

La citta' medaglia d'oro alla resistenza si ritrova coperta di striscioni nostalgici e da manifesti abusivi attaccati per celebrare il centenario dellasu. A pochi giorni dall'avvio del governo Meloni, i gruppi della destra romana hanno fin da subito provveduto a marchiare i territori. La zona piu' colpita e' quella della Tuscolana. ...Alcuni manifesti abusivi per celebrare l'anniversario dellasusono apparsi nella notte per le strade della Capitale. I manifesti sono stati subito rimossi grazie all'intervento del Campidoglio. "Ho disposto la loro immediata rimozione. #, ...La citta' medaglia d'oro alla resistenza si ritrova coperta di striscioni nostalgici e da manifesti abusivi attaccati per celebrare il ...1' di lettura 27/10/2022 - (Adnkronos) - "Inaccettabili e vergognosi i manifesti abusivi per celebrare il centenario della marcia su Roma apparsi questa notte in alcune strade. Ho disposto la loro ...