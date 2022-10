Marcia su Roma | nella Capitale spuntano manifesti abusivi per il centenario

La citta' medaglia d'oro alla resistenza si ritrova coperta di striscioni nostalgici e da manifesti abusivi attaccati per celebrare il centenario dellasu. A pochi giorni dall'avvio del governo Meloni, i gruppi della destra romana hanno fin da subito provveduto a marchiare i territori. La zona piu' colpita e' quella della Tuscolana. ...Alcuni manifesti abusivi per celebrare l'anniversario dellasusono apparsi nella notte per le strade della Capitale. I manifesti sono stati subito rimossi grazie all'intervento del Campidoglio. "Ho disposto la loro immediata rimozione. #, ...Venerdì 28, nel centenario della marcia su Roma, alle ore 9 il segretario Enrico Letta, con una delegazione del Partito democratico, si recherà, presso Lungotevere Arnaldo da Brescia, al monumento che ...La citta' medaglia d'oro alla resistenza si ritrova coperta di striscioni nostalgici e da manifesti abusivi attaccati per celebrare il ...